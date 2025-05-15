Міннесота вибила Голден Стейт, Бостон скоротив відставання від Нікс у плейоф НБА

У ніч на 15 травня відбулися матчі плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Бостон Селтікс незважаючи на відсутність Джейсона Тейтума зумів обіграти Нью-Йорк Нікс. Найрезультативнішим гравцем у складі "кельтів" став Деррік Вайт, який набрав 34 очки.

Міннесота "закрила" серію з Голден Стейт. "Вовки" здобули перемогу з рахунком 121:110. Найкращим у складі переможців став Джуліус Рендл. На його рахунку 29 очок і 8 підбирань.

НБА-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, 15 травня

Нью-Йорк – Бостон 102:117 (32:30, 27:29, 17:32, 26:36)

Міннесота – Голден Стейт 121:110 (23:30, 24:32, 25:31, 29:21)

Нагадаємо, визначилися три умови, за яких Янніс Адетокумбо погодиться змінити команду.