Голден Стейт звільняє місце під Леброна та Девіса: Грін відмовився від опції гравця

Голден Стейт планує підписати Леброна Джеймса на правах вільного агента, а Ентоні Девіса – шляхом обміну після того, як Дреймонд Грін відмовився від опції гравця на 27,7 мільйона доларів.

Про це повідомив авторитетний інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

"Дреймонд Грін відхиляє свою опцію гравця на 27,7 млн доларів. Цей крок дає "Ворріорз" гнучкість для залучення Леброна Джеймса в ролі вільного агента та Ентоні Девіса шляхом обміну, щоб сформувати "Велику четвірку", – написав Чаранія.

Нагадаємо, що Дреймонд Грін був обраний на драфті у 2012 році під номером 35, не покидаючи Голден Стейт з того часу. З Ворріорз він став 4-разовим чемпіоном НБА.

Зазначимо, що 41-річний Леброн незабаром стане необмежено вільним агентом після завершення свого контракту з Лейкерс на 52,6 мільйона доларів. Агент зіркового гравця розповів, що його клієнт наразі викликає значний інтерес у лізі.