Стали відомі приблизні терміни відновлення Каррі

Розігруючий захисник Голден Стейт Стеф Каррі, який отримав травму в першому матчі другого кола плейоф НБА проти Міннесоти, пропустить мінімум тиждень.

Про це інформує ESPN.

За інформацією видання, баскетболіст отримав розтягнення лівого підколінного сухожилля 1-го ступеня і пропустить другу гру проти Міннесоти у четвер.

Водночас інсайдер Шемс Чаранія додав, що в кар'єрі зіркового гравця це перше розтягнення м'яза, тому точний графік повернення незрозумілий через перший подібний курс реабілітації.

The Warriors expect Stephen Curry to miss at least one week with the Grade 1 left hamstring strain, sources tell ESPN. An exact return will be based on how their All-NBA guard responds to rehab with his first muscle strain. https://t.co/PWhFWz2sEQ — Shams Charania (@ShamsCharania) May 7, 2025

За майже 13 хвилин гри Каррі встиг заробити 13 очок та виконати одне підбирання, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою Голден Стейт з рахунком 99:88.

Раніше повідомлялось, що вперше в історії НБА перший матч другого кола плейоф виграли усі андердоги.