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Стали відомі приблизні терміни відновлення Каррі

Олексій Мурзак — 7 травня 2025, 20:12
Стали відомі приблизні терміни відновлення Каррі
Стефен Каррі
Getty Images

Розігруючий захисник Голден Стейт Стеф Каррі, який отримав травму в першому матчі другого кола плейоф НБА проти Міннесоти, пропустить мінімум тиждень.

Про це інформує ESPN.

За інформацією видання, баскетболіст отримав розтягнення лівого підколінного сухожилля 1-го ступеня і пропустить другу гру проти Міннесоти у четвер.

Водночас інсайдер Шемс Чаранія додав, що в кар'єрі зіркового гравця це перше розтягнення м'яза, тому точний графік повернення незрозумілий через перший подібний курс реабілітації.

За майже 13 хвилин гри Каррі встиг заробити 13 очок та виконати одне підбирання, записавши на свій рахунок одну результативну передачу.

Зазначимо, що сам матч завершився перемогою Голден Стейт з рахунком 99:88.

Раніше повідомлялось, що вперше в історії НБА перший матч другого кола плейоф виграли усі андердоги.

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