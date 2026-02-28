Голден Стейт зберіг свого форварда: новий контракт на 15 мільйонів
Голден Стейт підписав новий трирічний контракт із форвардом Гі Сантосом на суму 15 мільйонів доларів.
Про це повідомляє ESPN.
За інформацією видання, нова угода включає опцію гравця на сезон-2028/29. Клуб вирішив діяти на випередження, не чекаючи липня, коли баскетболіст мав стати обмеженим вільним агентом.
Ворріорз обрали бразильця на драфті 2022 року під загальним 55-м номером. Свій шлях у США він розпочинав у фарм-клубі Санта-Круз Ворріорз.
Протягом останніх двох місяців 23-річний форвард завоював місце у стартовій п'ятірці після того, як лідер команди Джиммі Батлер отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки.
У поточному сезоні Сантос набирає в середньому за матч 6,6 очка, робить 3,2 підбирання та віддає 1,7 результативної передачі.