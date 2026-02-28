Українська правда
Голден Стейт зберіг свого форварда: новий контракт на 15 мільйонів

Микола Літвінов — 28 лютого 2026, 22:07
Гі Сантос
guisantos_4/instagram

Голден Стейт підписав новий трирічний контракт із форвардом Гі Сантосом на суму 15 мільйонів доларів.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією видання, нова угода включає опцію гравця на сезон-2028/29. Клуб вирішив діяти на випередження, не чекаючи липня, коли баскетболіст мав стати обмеженим вільним агентом.

Ворріорз обрали бразильця на драфті 2022 року під загальним 55-м номером. Свій шлях у США він розпочинав у фарм-клубі Санта-Круз Ворріорз.

Протягом останніх двох місяців 23-річний форвард завоював місце у стартовій п'ятірці після того, як лідер команди Джиммі Батлер отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки.

У поточному сезоні Сантос набирає в середньому за матч 6,6 очка, робить 3,2 підбирання та віддає 1,7 результативної передачі.

