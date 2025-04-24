Батлер травмувався після падіння через контакт із суперником в матчі Х'юстон – Голден Стейт

Зірковий форвард Голден Стейт Ворріорз Джиммі Батлер не зміг дограти другий матчу серії першого раунду плейоф НБА проти Х'юстона через травму.

Про це повідомляє ESPN.

35-річний баскетболіст впав на паркет після контакту із суперником у повітрі наприкінці першої чверті гри, яку "воїни" програли з рахунком 94:109.

Батлер отримав забій тазу, який не дозволив йому повернутися на майданчик. Очікується, що сьогодні, 24 квітня, Джиммі пройде МРТ, яка визначить ступінь травми.

Jimmy Butler took a HARD fall after going up for a defensive rebound.



He would stay in the game 🙏🏽



pic.twitter.com/IFtQUSWmqg — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 24, 2025

За вісім хвилин, що він встиг провести на паркеті, Джимбо зібрав три очки та два підбирання. У першому поєдинку цих команд гравець набрав 25 очок, 7 підбирань, 6 передач та 5 перехоплень.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів першого раунду плейоф НБА.

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