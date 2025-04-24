Батлер травмувався після падіння через контакт із суперником в матчі Х'юстон – Голден Стейт
Зірковий форвард Голден Стейт Ворріорз Джиммі Батлер не зміг дограти другий матчу серії першого раунду плейоф НБА проти Х'юстона через травму.
Про це повідомляє ESPN.
35-річний баскетболіст впав на паркет після контакту із суперником у повітрі наприкінці першої чверті гри, яку "воїни" програли з рахунком 94:109.
Батлер отримав забій тазу, який не дозволив йому повернутися на майданчик. Очікується, що сьогодні, 24 квітня, Джиммі пройде МРТ, яка визначить ступінь травми.
За вісім хвилин, що він встиг провести на паркеті, Джимбо зібрав три очки та два підбирання. У першому поєдинку цих команд гравець набрав 25 очок, 7 підбирань, 6 передач та 5 перехоплень.
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