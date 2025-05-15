Шульга на драфт-комбайні НБА: домовився з чемпіонами, став найкращим снайпером, переміг у матчі

Український баскетболіст Максим Шульга взяв участь у драфт-комбайні НБА, де він виступив у різних заходах.

22-річний гравець дуже вдало пройшов кидкові вправи, за підсумками яких він став найкращим снайпером. Максим реалізував 18 з 25 триочкових кидків, які він виконував з позначки навпроти кільця.

Продемонструвавши точність на рівні 72% Шульга посів перше місце рейтингу, розділивши його з п'ятьма гравцями.

Українець також реалізував 21 з 30 кидків з місця без руху, 15 з 25 – у русі, 15 з 15 триочкових з кута та 9 з 10 штрафних.

На жаль, Шульга не зміг як слід продемонструвати свою точність під час тренувального матчу. За 21 хвилину на паркеті він набрав тільки 3 очки, реалізувавши 1 з 5 триочкових (це були всі його спроби з гри).

На рахунку Максима також 4 підбирання у захисті, одна передача, одне перехоплення, один блок-шот та дві втрати. А його команда перемогла з рахунком 83:80.

Також стало відомо, що Шульга вже домовився про перегляд у складі чемпіона НБА. За словами журналіста Гері Вольфеля, після драфт-комбайну Максим вирушить до Мілуокі, де він тренуватиметься з Бакс, чемпіонами 2021 року.

Maksym “Max” Shulga, a native of Ukraine, told me he’ll be heading to Milwaukee after the NBA draft combine for a workout with the Bucks.

Shulga, a combo guard from Virginia Commonwealth, was the Atlantic 10 Player of the Year last season. — Gery Woelfel (@GeryWoelfel) May 15, 2025

Нагадаємо, що Максиму Шульгу запросили на драфт-комбайн НБА у складі 75 гравців NCAA.

Це сталося після того, як Максим разом із Вірджинією Ремс виграв дивізіон Atlantic-10, де самого українця визнали гравцем року.

Після того, як VCU залишили Березневе шаленство NCAA у першому раунді, Максим Шульга зіграв у Матчі всіх зірок NABC-Reese Division I.