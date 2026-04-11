Каррі обійшов легенду Сан-Антоніо за очками в НБА

Лідер Голден Стейт Ворріорз обійшов легендарного Тіма Данкана за кількістю набраних очок у регулярних чемпіонатах НБА.

Про це повідомляє пресслужба Ворріорз.

30 passes Tim Duncan for 19th all-time in scoring.



У ніч з 10 на 11 квітня Голден Стейт у матчі регулярного чемпіонату НБА програв Сакраменто 118:124. Каррі в цьому матчі набрав 11 очок, а також зробив 3 підбирання та 5 передач.

За підсумками матчу з Сакраменто на рахунку Каррі 26 604 очки в регулярних чемпіонатах НБА. Він обійшов Данкана, в якого 26 496 очок і вийшов на 19 місце в рейтингу всіх часів. Наступна ціль лідера Голден Стейта – Домінік Вілкінс, від якого Стефен відстає на 165 очок.

Данкан виступав у НБА за Сан-Антоніо в 1997 – 2016 роках. У 2002 і 2003 роках ставав MVP регулярного чемпіонату.