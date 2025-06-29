Виконком ФБУ включив Ніко-Баскет до складу учасників Суперліги наступного сезону
Виконком Федерації баскетболу України включив Ніко-Баскет до переліку учасників на наступний сезон Суперліги.
Про це повідомила пресслужба ФБУ.
"Клуб Ніко-Баскет написав листа з проханням включити його до складу учасників Суперліги. І Виконком це погодив. Ми ж діємо за регламентом: перше місце Вищої ліги заходить у Суперлігу, якщо відповідає всім вимогам. По віцечемпіону має бути окреме рішення Виконкому.
Можна говорити, що два клуби Вищої ліги заходять у Суперлігу, тому вперше з початку повномасштабної війни Суперліга може розширитися", – сказав генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський.
Нагадаємо, Харківські Соколи також отримали право грати серед еліти як переможці Вищої ліги й уже підтвердили, що виступатимуть в українській Суперлізі.
Раніше повідомлялося, що Ніко-Баскет оголосив про підписання контракту захисника Запоріжжя Ростислава Кабанова.
Як відомо, клуб також оголосив про підписання нових контрактів із захисником Богданом Лук’яном, форвардом Михайлом Мітірічем та центровим Віталієм Володіним. Також Ніко-Баскет повернув в своє розташування вихованців клубу – Максима Сафонова та Максима Зайцева.