Виконком ФБУ включив Ніко-Баскет до складу учасників Суперліги наступного сезону

Виконком Федерації баскетболу України включив Ніко-Баскет до переліку учасників на наступний сезон Суперліги.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

"Клуб Ніко-Баскет написав листа з проханням включити його до складу учасників Суперліги. І Виконком це погодив. Ми ж діємо за регламентом: перше місце Вищої ліги заходить у Суперлігу, якщо відповідає всім вимогам. По віцечемпіону має бути окреме рішення Виконкому.

Можна говорити, що два клуби Вищої ліги заходять у Суперлігу, тому вперше з початку повномасштабної війни Суперліга може розширитися", – сказав генеральний секретар Федерації баскетболу України Володимир Драбіковський.