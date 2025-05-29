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Ніко-Баскет підсилився захисником віцечемпіона Суперліги

Олексій Мурзак — 29 травня 2025, 16:18
Ніко-Баскет підсилився захисником віцечемпіона Суперліги
Максим Сафонов
ФБУ

МБК Ніко-Баскет, який з нового сезону виступатиме в українській Суперлізі, оголосив про підписання контракту з 21-річним захисником Київ-Баскета Максимом Сафоновим.

Про це повідомила пресслужба миколаївського клубу.

Сафонов в минулому сезоні в складі Київ-Баскета став віцечемпіоном Суперліги. В 36 матчах він набирав 4.4 очка, 1.7 підбирання та 2.3 передачі за матч.

Максим є вихованцем Ніко-Баскета. В сезоні 2022/23 він став чемпіоном Суперліги в складі Будівельника, також виступав за львівську Політехніку-Галичину.

Напередодні Ніко-Баскет оголосив про продовження контракту із форвардом Михайлом Мітрічем.

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