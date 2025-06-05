Новачок Суперліги продовжив контракт з капітаном

Богдан Лук’ян продовжить грати за Ніко-Баскет з Миколаєва.

Про це клуб інформує в Facebook.

Повідомляється, що незважаючи на проблеми зі здоров’ям, Лук’ян був дуже важливим гравцем для команди. Богдан зіграв у 24 матчах Вищої ліги, в середньому набираючи 16.9 очок, 5.5 підбирань та 4.4 передачі за гру.

Нагадаємо, що Ніко-Баскет став віцечемпіоном Вищої ліги, а Лук’яна визнали кращим захисником чемпіонату.

До цього клуб повідомляв про підписання нового контакту з Михайлом Мітірічем та повернення в команду Максима Сафонова та Максима Зайцева.