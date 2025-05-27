Ніко-Баскет продовжив контракт із ключовим форвардом

МБК Ніко-Баскет, який з нового сезону виступатиме в українській Суперлізі, оголосив про продовження контракту з 22-річним форвардом Михайлом Мітрічем.

Про це повідомила клубна пресслужба віцечемпіонів Вищої ліги.

Там зазначили, що Михайло єдиний у складі, хто мав за плечима стабільний досвід гри в Суперлізі.

"Його впевненість і розуміння гри стали важливою опорою для команди. Саме тому ми вважаємо новий контракт із Михайлом стратегічно важливим для майбутнього сезону. Його стабільна гра, характер і лідерські якості були важливою частиною нашого шляху до срібла Вищої ліги 24/25", – прокоментував клуб підписання контракту з гравцем.

У минулому сезоні Мітіріч набирав в середньому 12.6 очок, 4.8 підбирання та 2.3 передачі за гру. Він є вихованцем Хіміка, в сезоні 2023/24 у Суперлізі за Черкаські Мавпи зіграв 22 матчі, в яких набирав 3.9 очка, 1.3 підбирання та 0.5 передачі.

Раніше ще один новачок Суперліги – Харківські Соколи, підписали контракт із форвардом Запоріжжя.