Ніко-Баскет підписав новий контракт з перспективним центровим

Ніко-Баскет, який з нового сезону виступатиме в українській Суперлізі, оголосив про підписання нового контракту з 20-річним центровим Віталієм Володіним.

Про це повідомила пресслужба миколаївського клубу.

Володін у сезоні Вищої ліги, у якому Ніко-Баскет завоював срібні нагороди, чотири рази потрапляв до символічної п’ятірки тижня, раз став MVP туру і в середньому набирав 15.2 очка і 10.3 підбирання.

Раніше Ніко-Баскет продовжив контракт з капітаном Богданом Лук'яном, оголосив про підписання на новий сезон Михайла Мітіріча, а також двох гравців Київ-Баскету – Максима Сафонова та Максима Зайцева.

Раніше повідомлялося, що чемпіон Вищої ліги БК Харківські Соколи, який в наступному сезоні також повернеться до Суперліги, оголосив про чергове підписання.