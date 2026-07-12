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Ніко-Баскет продовжив контракт із перспективним форвардом

Олексій Мурзак — 12 липня 2026, 21:53
Ніко-Баскет продовжив контракт із перспективним форвардом
Данило Стрижук
МБК Ніко-Баскет

Ніко-Баскет оголосив про продовження співпраці з перспективним форвардом Данилом Стрижаком.

Про це повідомила пресслужба клубу.

До команди 19-річний гравець приєднався вже під час сезону-2025/26. У Вищій лізі він у середньому набирав 11.3 очки, 3.0 підбирання та 1.2 перехоплення (РЕ 9.7).

Також Данило допоміг команді дістатися фіналу Молодіжної ліги-2026, де був одним із її лідерів. Його середні показники склали 19.5 очок, 6.8 підбирання та 3.8 передачі (РЕ 22.3).

Напередодні Ніко-Баскет оголосив про продовження співпраці з двома гравцями.

Як відомо, раніше клуби Суперліги України з баскетболу погодили формат проведення сезону-2026/27.

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