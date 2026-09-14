Ніко-Баскет підписав американського форварда

Ніко-Баскет оголосив про перехід американського форварда Джаміра Сімпсона.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

До цього Сімпсон шість років виступав в університетському баскетболі, де він грав за University of Pikeville, University of Wisconsin–Parkside, Southern Utah та UTSA Roadrunners (Сан-Антоніо).

Останній сезон провів в NCAA у складі UTSA, де в середньому набирав 16.2 очка, робив 4.1 підбирання та 2.4 передачі за гру.

Раніше Ніко-Баскет оголосив про підписання контрактів на майбутній сезон з Максимом Грищуком, Максимом Сафоновим, Богданом Лук'яном, Артемом Водолазським, Ярославом Карпюком, Данилом Стрижаком, Єгором Рижковим, Олександром Гарбаром і Нікітою Бешетею.