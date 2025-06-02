Повернули вихованця: Ніко-Баскет підсилився молодим захисником Київ-Баскета

Ніко-Баскет, який з нового сезону виступатиме в українській Суперлізі, оголосив про повернення до свого складу 21-річного вихованця клубу Максима Зайцева.

Про це повідомила пресслужба миколаївської команди.

За останні три сезони Зайцев встиг стати чемпіоном Суперліги у складі Будівельника (2022/23), здобути бронзу (2023/24) та срібло (2024/25) з Київ-Баскетом.

У минулому сезоні захисник набирав у середньому 6.2 очка, робив 2.5 підбирання та 1.7 передачі за гру, проводячи на майданчику майже 25 хвилин.

Раніше Ніко-Баскет підсилився ще одним гравцем Київ-Баскету – захисником Максимом Сафоновим.