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Повернули вихованця: Ніко-Баскет підсилився молодим захисником Київ-Баскета

Олексій Мурзак — 2 червня 2025, 14:37
Повернули вихованця: Ніко-Баскет підсилився молодим захисником Київ-Баскета
Максим Зайцев
ФБУ

Ніко-Баскет, який з нового сезону виступатиме в українській Суперлізі, оголосив про повернення до свого складу 21-річного вихованця клубу Максима Зайцева.

Про це повідомила пресслужба миколаївської команди.

За останні три сезони Зайцев встиг стати чемпіоном Суперліги у складі Будівельника (2022/23), здобути бронзу (2023/24) та срібло (2024/25) з Київ-Баскетом.

У минулому сезоні захисник набирав у середньому 6.2 очка, робив 2.5 підбирання та 1.7 передачі за гру, проводячи на майданчику майже 25 хвилин.

Раніше Ніко-Баскет підсилився ще одним гравцем Київ-Баскетузахисником Максимом Сафоновим.

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