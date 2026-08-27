Форвард молодіжної збірної України продовжить кар'єру в США

Форвард Ніко-Баскета та збірної України U-20 Максим Грищук наступний сезон проведе у США.

Про це повідомив наставник миколаївського клубу Валентин Берестнєв.

"Максим проінформував, що він продовжить свою кар'єру в США. Йому прийшло запрошення з університету Південної Індіани, і він хоче спробувати себе у студентській лізі.

Незважаючи на те, що у нас з ним був дворічний контракт, він прийняв таке рішення, і в наступному сезоні з нами грати не буде", – розповів Берестнєв.

Як відомо, у травні гравець підписав новий контракт з Ніко-Баскетом.

Кращий молодий гравець Суперліги в минулому сезоні в 26 іграх елітного дивізіону в середньому набирав 10.3 очка, 5.4 підбирання, 0.5 передачі.

На чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні B форвард був одним із ключових гравців збірної України, яка здобула перемогу на турнірі та завоювала путівку до Дивізіону А.

У семи матчах Євробаскету Грищук у середньому набирав 16,9 очка, 8,9 підбирання, 1,4 передачі та 1,4 блок-шота, маючи найкращий у збірній показник ефективності.