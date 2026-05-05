Ніко-Баскет продовжив контракти з капітаном та форвардом команди, якого було визнано найкращим молодим гравцем Суперліги

Ніко-Баскет оголосив про продовження співпраці з двома гравцями.

Про це повідомила пресслужба миколаївського клубу.

Йдеться про капітана команди Богдана Лук'яна та форварда Максима Грищука.

Лук'ян в цьому сезоні у 24 матчах продемонстрував впевнену гру та записав до свого активу в середньому 9.5 очок, 4.5 підбирання та 3.6 передачі за гру.

Кращий молодий гравець Суперліги Максим Грищук в цьому сезоні в 26 іграх елітного дивізіону в середньому набирав 10.3 очка, 5.4 підбирання, 0.5 передачі.

У першому своєму сезоні Суперліги він потрапляв в символічну пʼятірку тижня, визнавався MVP тижня, а також неодноразово відмічався яскравими хайлайтами.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 чемпіоном втретє поспіль став БК Дніпро.