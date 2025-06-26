Ніко-Баскет підписав віцечемпіона у складі молодіжної збірної України

Ніко-Баскет оголосив про підписання контракту захисника Запоріжжя Ростислава Кабанова.

Про це повідомила пресслужба миколаївського клубу.

У сезоні 2024/25 Кабанов у середньому набирав 7,9 очка, 2,2 підбирання та 0,9 передачі.

Також гравець став віцечемпіоном на чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні В у складі молодіжної збірної України.

У сезоні-2022/23 Ростислав здобув титул чемпіона Суперліги у складі Будівельника.

Раніше клуб оголосив про підписання нових контрактів із захисником Богданом Лук’яном, форвардом Михайлом Мітірічем та центровим Віталієм Володіним. Також Ніко-Баскет повернув в своє розташування вихованців клубу – Максима Сафонова та Максима Зайцева.