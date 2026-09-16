Ніко-Баскет підсилився ще одним американським легіонером

Ніко-Баскет оголосив про перехід американського захисника Майкла Райта.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Зауважимо, що Райт розпочинав свою професійну кар'єру в Грузії, а також мав досвід виступів у чемпіонатах Албанії та Азербайджану.

Минулий сезон 28-річний захисник провів у розташуванні азербайджанської команди Губа. У середньому за матч набирав 12.4 очка, робив 3.9 підбирання та 1.6 передачі за гру, реалізовуючи 36.3% триочкових кидків.

Додамо, що миколаївський колектив за підсумками минулого сезону посів сьоме місце в Суперлізі та дійшов до 1/4 фіналу плейоф, де зазнав поразки від Харківських Соколів.

Напередодні до Ніко-Баскет доєднався ще один американський баскетболіст – форвард Джамір Сімпсон.