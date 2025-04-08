Без сюрпризів: визначилися півфінальні пари плейоф Суперліги-2024/25

Сьогодні, 8 квітня, визначилася остання команда, яка посіла місце в півфінальній стадії плейоф Суперліги України з баскетболу.

БК Рівне в результаті розгромної перемоги над БК Запоріжжя вийшов до півфіналу, де він зустрінеться з Київ-Баскетом. Столичний колектив у свою чергу пройшов Старий Луцьк.

В іншому півфіналі відбудеться протистояння Дніпра та Черкаських Мавп: дніпряни не помітили Говерлу, а черкаський клуб впорався з Кривбасом.

Півфінал плейоф Суперліги

Дніпро – Черкаські Мавпи (перший матч: 13 квітня; другий матч: 16 квітня)

Київ-Баскет – Рівне (перший матч: 14 квітня; другий матч: 17 квітня)

ФБУ

Варто зазначити, що до півфінальної стадії плейоф дійшли команди, які посіли перші чотири місця за підсумками регулярного сезону Суперліги.

Півфінальні серії плейоф триватимуть до двох перемог однієї з команд протистояння.

Нагадаємо, що українська талановита баскетболістка Катерина Коваль вже знайшла собі нову команду в NCAA. Раніше 19-річна українка залишила Нотр-Дам, в якому вона провела свій дебютний сезон на рівні університетів.