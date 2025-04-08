Рівне розгромило Запоріжжя та стало останнім півфіналістом плейоф Суперліги

У вівторок, 8 квітня, відбувся вирішальний третій матч серії чвертьфіналу плейоф Суперліги, в якому зійшлися Рівне та Запоріжжя.

Це була найбільш рівна серія стадії, бо вона єдина, переможець якої не був визначений за підсумками двох ігор.

Проте якщо в попередніх зустрічах був якийсь натяк на інтригу, то цього дня вона була вбита вже після першої половини матчу.

Команда Данила Спиридонова в першій же чверті закинула 6 з 10 триочкових, чим допомогла собі суттєво відірватися від опонента.

Підопічні Валерія Плеханова у свою чергу окрім дальніх кидків погано влучали ще й з середньої дистанції, а тому на перерву команди пішли за рахунку 51:30.

І якщо хтось сподівався, що гості зможуть відігратися та повернутися в гру, то даремно. По ходу третьої 10-хвилинки господарі майданчика збільшили свою перевагу до +30, а найбільший відрив у матчі становив +39 у середині заключної чверті.

У підсумку Рівне знищило Запоріжжя із загальним рахунком 95:63 та вийшло до півфіналу турніру.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

1/4 фіналу, третій матч, 8 квітня

Рівне – Запоріжжя 95:63 (28:16, 23:14, 21:13, 23:20)

Рівне: Соловйов (25), Браун (24), Головчик (12), Вільямсон (9 + 6 підбирань), Тимошук (7), Гарбар (4 + 7 підбирань), Фуллер (4 + 4 втрати), Герасимчук (3), Рябой (3), Поносов (2), Шептицький (2), Шепелєв (0).

Запоріжжя: Мур (16), Нікітін (15), Ніколайчук (13), Бах (9), Хохоник (8 + 7 передач + 3 перехоплення), Буц (2 + 9 підбирань), Величко (0), Дмитренко (0), Новіков (0), Петренко (0).

БК Рівне став останнім учасником півфінальної стадії, де він зійдеться з другою командою регулярного сезону, а саме Київ-Баскетом.

Перша гра серії відбудеться 14 квітня у Києві, а другий матч проходитиме в Рівному 17 квітня.

Нагадаємо, що столичний колектив став першим півфіналістом плейоф Суперліги, здолавши Старий Луцьк у двоматчевому протистоянні.