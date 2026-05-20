ФІБА довічно дискваліфікувала двох українських гравців за договірні матчі

Дисциплінарна комісія ФІБА (Міжнародна федерація баскетболу) довічно дискваліфікувала українських гравців Олександра Кольченка та Сергія Приймака за маніпулювання результатами матчів, ставки на змагання та порушення обов'язку повідомляти про відомі факти корупції.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Слідство спортивного органу встановило, що гравці маніпулювали результатами у поєдинках, проведених у клубі з філіппінського чемпіонату Naic Aces та сінгапурського Adroit протягом сезонів 2024 та 2024–2025 років. Також маніпулятивні дії були зафіксовані у двох матчах Ліги чемпіонів Східної Азії.

За підсумками розслідування, Кольченко та Приймаку заборонено виступати у статусі гравців та виконувати будь-які функції на всіх турнірах, які проводяться під егідою ФІБА (ці санкції розповсюджуються на всі турніри в Україні, включно з аматорськими лігами).

