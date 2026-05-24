Олімпіакос – чемпіон Євроліги сезону-2025/26

У столиці Греції, Афінах, відбувся фінал Євроліги сезону-2025/26.

Чемпіоном став Олімпіакос, який здолав Реал із рахунком 91:85

Баскетбол – Євроліга-2025/26

Фінал, 24 травня

Олімпіакос – Реал 92:85 (19:26, 27:18, 15:21, 28:20)

OLYMPIACOS ARE THE 2026 EUROLEAGUE CHAMPIONS 🏆 🔴⚪️



Congratulations to the reds, a first title since 2013 to cap off an amazing season! #F4GLORY pic.twitter.com/FCLR2pZvRK — EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026

Мадридці розпочали зустріч ривком 9:1. Головний тренер Йоргос Барцокас відреагував на це тайм-аутом. Це зупинило провал, "біло-червоні" вирівнялися, але перші 10 хвилин іспанці забрали – 26:19.

У другій чверті "легенди" показали, чому саме їх більшість вважала фаворитом. Фурньє та Везенков забезпечили їм перевагу перед 15-хвилинною перервою – 46:44.

Перерва "бланкос" пішла на користь. У третій чверті вони зрівняли рахунок і вийшли вперед, маючи мінімальну перевагу перед останніми десятьма хвилинами – 65:61.

Олімпіакос перехопив ініціативу. За 25 секунд до кінця їхня перевага складала 8 очок (88:80). Серія помилок дозволила мадридцям підібратися впритул (85:88), але Феліз не влучив дальній.

Після цього Алек Пітерс двічі виходив на лінію штрафних, не схибивши жодної з чотирьох спроб.

Нагадаємо, у півфіналі греки здолали Фенербахче, який був у статусі чинного чемпіона. Реал на шляху до вирішальної гри здолав Валенсію.