Усі розділи
Визначилися фіналісти Євроліги

Руслан Травкін — 22 травня 2026, 23:01
У столиці Греції, Афінах, на "ОАКА-Арена" завершилися півфінали Євроліги-2025/26.

Фіналістами стали грецький Олімпіакос та іспанський Реал.

У 2023-му ці колективи вже грали між собою у фіналі. "Бланкос" тоді перемогли з рахунком 79:78.

Баскетбол – Євроліга
Фінал чотирьох, 22 травня

Олімпіакос – Фенербахче 79:61 (18:12, 15:12, 23:17, 23:20)

Валенсія – Реал 90:105 (28:26, 28:36, 17:24, 17:19)

У півфіналі Олімпіакос був сильнішим за Фенербахче. Чинний чемпіон турніру провів слабко першу половину, набравши лише 24 очки.

Греки продовжували збільшувати перевагу й після великої перерви. Матч завершився з рахунком 79:61 на користь "червоно-білих".

Найрезультативнішими у складі переможців стали Алек Пітерс (17 очок) і Саша Везенков (16). За Фенербахче 17 очок набрав Тарік Біберович.

Інший півфінал пройшов більш результативно. "Чемпіон" у прев'ю до Фіналу чотирьох акуентував на цьому увагу, що Реал і Валенсія подарують глядачам швидкий баскетбол.

Дійсно активно в захисті колективи почали грати лише в останній чверті. 

Столичний клуб переграв дебютантів цієї стадії з рахунком 105:90.

Зазначимо, що за Реал виступає Олексій Лень, але кілька тижнів тому він отримав травму, тому не грає. 

Фінал відбудеться 23 травня. Цього сезону вперше в історії не буде матчу за третє місце. 

