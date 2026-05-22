Визначилися фіналісти Євроліги
У столиці Греції, Афінах, на "ОАКА-Арена" завершилися півфінали Євроліги-2025/26.
Фіналістами стали грецький Олімпіакос та іспанський Реал.
У 2023-му ці колективи вже грали між собою у фіналі. "Бланкос" тоді перемогли з рахунком 79:78.
Олімпіакос – Фенербахче 79:61 (18:12, 15:12, 23:17, 23:20)
Валенсія – Реал 90:105 (28:26, 28:36, 17:24, 17:19)
У півфіналі Олімпіакос був сильнішим за Фенербахче. Чинний чемпіон турніру провів слабко першу половину, набравши лише 24 очки.
Греки продовжували збільшувати перевагу й після великої перерви. Матч завершився з рахунком 79:61 на користь "червоно-білих".
Найрезультативнішими у складі переможців стали Алек Пітерс (17 очок) і Саша Везенков (16). За Фенербахче 17 очок набрав Тарік Біберович.
Інший півфінал пройшов більш результативно. "Чемпіон" у прев'ю до Фіналу чотирьох акуентував на цьому увагу, що Реал і Валенсія подарують глядачам швидкий баскетбол.
Дійсно активно в захисті колективи почали грати лише в останній чверті.
Столичний клуб переграв дебютантів цієї стадії з рахунком 105:90.
Зазначимо, що за Реал виступає Олексій Лень, але кілька тижнів тому він отримав травму, тому не грає.
Фінал відбудеться 23 травня. Цього сезону вперше в історії не буде матчу за третє місце.