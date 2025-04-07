Коваль визначилася з новим клубом NCAA

Українська баскетболістка Катерина Коваль в наступному сезоні NCAA виступатиме в команді університету Луїзіани – LSU.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У 2023 році представниці команди університету стали чемпіонками NCAA. В цьому році команда стала другою в Південно-Східній Конференції (SEC) і дійшла до Elite Eight NCAA March Madness.

Нагадаємо, напередодні Коваль покинула Нотр-Дам.

Минулий сезон став для Коваль дебютним на рівні університетів. Катерина разом з Файтін Айріш дійшла до третього раунду Березневого шаленства, де вони програли TCU. Через деякий час спортсменка прийняла рішення знайти собі нову команду.

У дебютній для себе кампанії-2024/25 Коваль взяла участь у 32 матчах (10 у старті), у яких набирала в середньому 5,3 очка, 4,7 підбирання, 1,3 передачі та 1,7 блок-шота за 18,3 хвилини на майданчику.