Український центровий став гравцем польського клубу
Український баскетболіст Олександр Антипов став гравцем польської Ресовії.
Про це повідомила пресслужба клубу.
"Не всі трансфери проходять непомітно. Деякі викликають дискусії ще до офіційного оголошення. Сьогодні підтверджуємо: Олександр Антипов став гравцем нашої команди", – йдеться у повідомленні Ресовії.
30-річний форвард/центровий зі зростом 203 см поповнив склад команди після двох сезонів у Лодзі. У середньому українець набирав 14,5 очка та робив 9,2 підбирання за матч.
Протягом ігрової кар'єри Антипов виступав за низку українських клубів, серед яких Донецьк, Говерла, Хімік та Прометей.
У Ресовії відзначили досвід баскетболіста, його фізичну міць під кошиком та універсальність, що дозволяє ефективно діяти на позиціях важкого форварда і центрового.
Раніше повідомлялося, що український фахівець Клим Артамонов став найкращим тренером чемпіонату Австрії, де від привів свою команду до чемпіонства.