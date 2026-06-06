Кепські справи Вембаньями: Нікс вдруге обіграли Сперс у фіналі НБА

Завершився другий матч фіналу НБА між Сан-Антоніо Сперс і Нью-Йорк Нікс.

Гості знову здобули перемогу. Цього разу гра завершилася з рахунком 105:104.

Баскетбол – НБА-2025/26

Фінал, другий матч, 6 червня

Сан-Антоніо – Нью-Йорк 105:104 (34:25, 18:31, 23:28, 29:21)

У перші грі Нікс також здобули перемогу. Вембаньяма й одноклубники, схоже, були серйозно налаштовані на реванш. Зі старту вони почали грати активно, що дозволило виграти першу чверть "+9".

Утім, гості надалі перехопили ініціативу. На велику перерву лідерами пішли підопічні Майка Брауна.

Їм вдалося збільшити різницю. В останні хвилини Сперс віднайшли сили зрівняти рахунок.

Все вирішив вихід на лінію штрафних Джейлена Брансона за 10 секунд до фінальної сирени. Лідер Нью-Йорка влучив лише один кидок, але цього вистачило для тріумфу.

Третій матч відбудеться 9 червня на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден".