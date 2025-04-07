Прощавай, Нотр-Дам: українка Коваль вирішила змінити команду в NCAA

Українська баскетболістка Катерина Коваль повідомила, що вона вирішила залишити Нотр-Дам та знайти собі нову команду в NCAA.

Про це 19-річна українка повідомила в Instagram.

Минулий сезон став для Коваль дебютним на рівні університетів. Катерина разом з Файтін Айріш дійшла до третього раунду Березневого шаленства, де вони програли TCU. Через деякий час спортсменка прийняла рішення знайти собі нову команду.

"Дорогий Нотр-Дам, хоч я була тут лише рік, це місце справило на мене величезний вплив. Я вдячна за можливість бути частиною такої особливої програми й університету, навіть якщо лише на короткий час. Дякую моїм тренерам, товаришам по команді та всім, хто підтримував мене на цьому шляху. Я багато чого навчилася за час, проведений тут, і понесу ці уроки з собою в майбутнє. Дякую фанатам за вашу непохитну підтримку, пристрасть і любов, яку ви дарували як у перемогах, так і в складні моменти. Грати перед вами – досвід, який я завжди берегтиму у своєму серці", – написала Коваль.

Катерина Коваль увійшла до списків трансферного порталу NCAA, щоб знайти новий університет, за який вона виступатиме наступного сезону.

У дебютній для себе кампанії-2024/25 Коваль взяла участь у 32 матчах (10 у старті), у яких набирала в середньому 5,3 очка, 4,7 підбирання, 1,3 передачі та 1,7 блок-шота за 18,3 хвилини на майданчику.

Нагадаємо, що вчора, 6 квітня, визначився третій учасник півфіналу Суперліги України з басктеболу.