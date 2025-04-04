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Київ-Баскет розгромив Старий Луцьк у другому матчі плейоф Суперліги

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 19:52
Київ-Баскет розгромив Старий Луцьк у другому матчі плейоф Суперліги

Київ-Баскет обіграв Старий Луцьк у другому матчі чвертьфінальної серії плейоф Суперліги та вийшов у півфінал.

Поєдинок завершився з рахунком 83:49.

Після рівної першої чверті, кияни почали нарощувати відрив у наступних 10-хвилинка та у підсумку довели гру до розгромної перемоги.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став 35-річний Пало Буренко, в активі якого 26 очок та 5 підбирань.

В результаті Київ-Баскет здобув дві перемоги над Старим Луцьком у плейоф та став першим півфіналістом Суперліги.

Суперліга – плейоф
1/4 фіналу, другий матч, 4 квітня

Старий Луцьк Київ-Баскет 49:83 (17:17, 13:23, 6:24, 13:19)

Зазначимо, що усі серії плейоф Суперліги як і торік, пройдуть у форматі до двох перемог однієї з команд.

Нагадаємо, у першому матчі чвертьфіналу Черкаські Мавпи здолали Кривбас, а Рівне обіграв Запоріжжя.

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