Дніпро переграв Говерлу та вийшов у півфінал плейоф Суперліги

Визначився другий учасник півфіналу серії плейоф чемпіонату України з баскетболу – нам став Дніпро.

Другий матч проти Прикарпаття-Говерли завершився на користь чинних чемпіонів України з рахунком 95:80.

Найкращим гравцем зустрічі став Сергій Тимофеєнко, який записав на свій рахунок 36 очок та виконав 7 підбирань. Команда з Івано-Франківська змогла нав'язати конкуренцію фаворитам та навіть виграла другу чверть, але Дніпро зміг втримати потрібний результат.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

1/4 фіналу, плейоф

Другий матч, 4 квітня

БК Дніпро – Прикарпаття-Говерла 95:80 (28:22, 22:23, 23:16, 22:19)

Дніпро: Тимофеєнко 36 + 7 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення, Конєв 11, Горобченко 8 + 13 передач – 5 втрат, Сипало 6, Закурдаєв 3 + 3 перехоплення – старт, Дубоненко 15, Загреба 9, Бондарчук 4, Сорочан 3

Говерла: Кабацюра 13 + 5 підбирань, Морозов 13 + 7 підбирань + 6 передач, Кузнецов 12 + 5 передач, Марків 8, Дроздов 0 – старт, Рід 23, Чугунов 9, Іванов 2

Зазначимо, що усі серії плейоф Суперліги як і торік, пройдуть у форматі до двох перемог однієї з команд.

Напередодні у парі Київ-Баскет та Старий Луцьк визначився перший учасник півфіналу плейоф.