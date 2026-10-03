Черкаські Мавпи здобули перемогу над Ніко-Баскетом на старті Суперліги

У суботу, 3 жовтня, Черкаські Мавпи здобули звитягу над миколаївським Ніко-Баскетом на початку сезону баскетбольної Суперліги-2026/27.

Зустріч завершилася із рахунком 89:71.

Першу чверть підопічні Дмитра Нагорного провели невдало, поступившись із різницею в 7 очок. Утім, уже в наступній 10-хвилинці черкаський колектив почав відігрувати очки, у підсумку вигравши її – 20:16.

У третій чверті Черкаські Мавпи стали лідерами у рахунку. Вже вони випереджали суперників на 7 очок. Заключна частина гри закінчилась для миколаївської команди Валентина Берестнєва розгромною поразкою – 25:14.

Найрезультативнішими гравцями стали форвард Євген Коряков з Черкаських Мавп та центровий Ярослав Карпюк. Обидва баскетболісти здобули за гру по 18 очок.

Суперліга України-2026/27

Регулярний чемпіонат

3 жовтня

Ніко-Баскет Миколаїв – Черкаські Мавпи – 71:89 (25:18, 16:20, 16:26, 14:25)

Нагадаємо, що у попередніх матчах Суперліги Дніпро та Запоріжжя стартували з перемог, а Київ-Баскет виграв другий матч.