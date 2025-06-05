Новачок Суперліги підписав захисника Черкаських Мавп

Чемпіон Вищої ліги БК Харківські Соколи, який в наступному сезоні повернеться до Суперліги, оголосив про чергове підписання.

Так, новачком команди став захисник Черкаських Мавп Ігор Клімов, повідомила клубна пресслужба в Instagram.

У сезоні 2024/25 Клімов провів 30 поєдинків за черкаський колектив, який у підсумку став бронзовим призером Суперліги. В середньому набирав 14 очок, робив 4,0 підбирань та віддавав 2,7 результативних передач.

Підписання також прокоментував наставник харківського колективу Валерій Плеханов.

"Радий, що ми підписали Ігора. Це гравець, який вражає швидкістю прийняття рішень і впевненістю на майданчику. Попри молодий вік, він уже має солідний ігровий досвід на високому рівні – ще зі складу Прометея.

У нього відмінний захист, уміння грати проти сильніших і габаритніших суперників. Він вирізняється міцним характером.Бачу в ньому одного з потенційних лідерів нашої команди. У позиції захисника конкуренція зараз зростає в рази – і це тільки мотивує!", – зазначив тренер.

Раніше харків'яни підписали форварда Запоріжжя Максима Нікітіна, а також уклали нову угоду з MVP Вищої ліги сезону-2024/25 Дмитром Мартиновим.