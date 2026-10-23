Ніко-Баскет здолав Волинь і здобув першу перемогу в сезоні Суперліги
Ніко-Баскет переміг луцьку Волинь у домашньому матчі четвертого туру української баскетбольної Суперліги.
Зустріч відбулася у п'ятницю, 23 жовтня, та завершилася з рахунком 92:81 на користь миколаївців.
Господарі поступилися у стартовій чверті з різницею в чотири очки, проте до великої перерви перехопили ініціативу та вийшли вперед — 47:44.
У третій десятихвилинці Ніко-Баскет збільшив перевагу до десяти балів, а в заключній зберіг переможний результат.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Джамір Сімпсон, який набрав 22 очки, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач.
Богдан Лук'ян додав 19 очок, 5 підбирань та шість передач. У складі Волині Ростислав Кабанов записав до активу 17 очок і 7 підбирань.
Для Ніко-Баскета це перша перемога після трьох поразок на старті чемпіонату.
Чемпіонат України з баскетболу. Суперліга
4-й тур, 23 жовтня
Ніко-Баскет – Волинь 92:81 (22:26, 25:18, 22:15, 23:22)
Раніше Харківські Соколи та Київ-Баскет здобули розгромні перемоги.