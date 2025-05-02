Ніко-Баскет поповнить склад української Суперліги

МБК Ніко-Баскет з нового сезону буде виступати в українській Суперлізі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Наша команда Ніко-Баскет переходить до Суперліги. Більше деталей буде згодом, але вже зараз хочу привітати всіх із цією подією — особисто дуже радію цій новині.



Всіх причетних вітаю з цим неймовірним результатом", – заявив посадовець.