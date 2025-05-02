Ніко-Баскет поповнить склад української Суперліги
Ніко-Баскет
instagram.com/mbcnikobasket
МБК Ніко-Баскет з нового сезону буде виступати в українській Суперлізі.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Наша команда Ніко-Баскет переходить до Суперліги. Більше деталей буде згодом, але вже зараз хочу привітати всіх із цією подією — особисто дуже радію цій новині.
Всіх причетних вітаю з цим неймовірним результатом", – заявив посадовець.
Зазначимо, що МБК Ніко-Баскет було засновано у 2016 році, а у сезоні-2024/25 клуб посів друге місце у фіналі Вищої Ліги України, поступившись Харківським Соколам.
Напередодні капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко встановив історичний рекорд Суперліги.