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Ніко-Баскет поповнить склад української Суперліги

Володимир Максименко — 2 травня 2025, 12:44
Ніко-Баскет поповнить склад української Суперліги
Ніко-Баскет
instagram.com/mbcnikobasket

МБК Ніко-Баскет з нового сезону буде виступати в українській Суперлізі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Наша команда Ніко-Баскет переходить до Суперліги. Більше деталей буде згодом, але вже зараз хочу привітати всіх із цією подією — особисто дуже радію цій новині.

Всіх причетних вітаю з цим неймовірним результатом", – заявив посадовець.

Зазначимо, що МБК Ніко-Баскет було засновано у 2016 році, а у сезоні-2024/25 клуб посів друге місце у фіналі Вищої Ліги України, поступившись Харківським Соколам.

Напередодні капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко встановив історичний рекорд Суперліги.

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