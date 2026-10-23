Ніко-Баскет підсилився американським захисником із досвідом виступів у G-лізі

Миколаївський Ніко-Баскет оголосив про підписання американського захисника Кріса Мартіна.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Термін контракту з новачком не розголошується.

Мартін народився у Шарлотті, штат Північна Кароліна. На студентському рівні представляв чотири американські заклади освіти: Mount St. Mary's, Savannah State, Presbyterian та Clark Atlanta.

Після завершення студентської кар'єри захисник виступав у G-лізі за Грінсборо Сворм та Лонг-Айленд Нетс. Також має досвід гри в чемпіонаті Азербайджану, де захищав кольори Серхедчі.

Нагадаємо, 23 жовтня Ніко-Баскет здолав Волинь із рахунком 92:81 та здобув першу перемогу в поточному сезоні Суперліги.

Наступний матч миколаївці проведуть 25 жовтня вдома проти Рівного.