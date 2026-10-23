Ніко-Баскет підсилився американським захисником із досвідом виступів у G-лізі
Кріс Мартін
МБК Ніко-Баскет
Миколаївський Ніко-Баскет оголосив про підписання американського захисника Кріса Мартіна.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Термін контракту з новачком не розголошується.
Мартін народився у Шарлотті, штат Північна Кароліна. На студентському рівні представляв чотири американські заклади освіти: Mount St. Mary's, Savannah State, Presbyterian та Clark Atlanta.
Після завершення студентської кар'єри захисник виступав у G-лізі за Грінсборо Сворм та Лонг-Айленд Нетс. Також має досвід гри в чемпіонаті Азербайджану, де захищав кольори Серхедчі.
Нагадаємо, 23 жовтня Ніко-Баскет здолав Волинь із рахунком 92:81 та здобув першу перемогу в поточному сезоні Суперліги.
Наступний матч миколаївці проведуть 25 жовтня вдома проти Рівного.