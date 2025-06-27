Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Бостон Селтікс обрали Шульгу у другому раунді драфту НБА-2025

Олексій Погорелов — 27 червня 2025, 05:52
Максим Шульга
Максим Шульга
Getty Images

Український баскетболіст Максим Шульга був обраний під 57-м піком в межах другого раунду драфту НБА 2025 року.

Сьогодні, 27 червня, пройшов другий раунд драфту-2025, в якому відкрився шлях в найкращу лігу світу для 23-річного українця.

Шульга пішов під загальним 57-м піком, який належав Орландо. Меджик обрали українця та відправили його в Бостон разом з 46-м піком Амарі Вільямсом в межах попередньої угоди.

Орландо отримав від Бостона 32-й пік, яким став форвард Ноа Пенда. "Кельти" отримали Шульгу, Вільямса та два драфт-піки другого раунду (2026, 2027).

Читайте також :
Даллас обрав Флегга, син легенди опинився у Сан-Антоніо: результати першого раунду драфту НБА-2025

За інформацією аналітика ESPN Джонатана Гівоні, Максим Шульга підпише з Бостоном двосторонній контракт. Це означає, що баскетболіст зможе виступати як за Селтікс у самій НБА (до певного моменту), так і за їхній фарм-клуб у G-Лізі. По ходу сезону Бостон матиме вибір: залишити Максима у G-Лізі, або ж конвертувати його двосторонній контракт в повноцінний.

Максим Шульга став першим українцем за останні 7 років, якого обрали на драфті НБА. У 2018 році Вашингтон Візардс під 44-м піком задрафтували Іссуфа Санона, а під 47-м піком пішов Святослав Михайлюк, якого забрали Лос-Анджелес Лейкерс.

Цікаво, що саме Михайлюк був єдиним українцем, який виступав за Бостон Селтікс. Минулого року 28-річний вихованець Черкаських Мавп допоміг "кельтам" здобути своє 18-те чемпіонство. Санон же у свою чергу так жодного разу в НБА і не зіграв.

Нагадаємо, що Шульга виставив свою кандидатуру на драфт НБА після того, як він завершив свій п'ятий сезон в NCAA, де він виступав за Вірджинію Ремс (VCU).

Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.

Після того, як VCU залишили Березневе шаленство NCAA у першому раунді, Максим Шульга зіграв у Матчі всіх зірок NABC-Reese Division I.

Потім Максима запросили на драфт-комбайн НБА у складі 75 гравців NCAA, де він добре себе проявив.

NCAA баскетбол драфт Україна Максим Шульга НБА драфт НБА

NCAA

Чемпіон US Open 2024 отримав дискваліфікацію за агресивну поведінку
Головна зірка NCAA підтвердив свій вихід на драфт НБА-2025
Джей Ді Венс зламав чемпіонський кубок NCAA на очах у Трампа
Чемпіон світу та Європи завершив кар'єру у 28-річному віці
Шульга зіграв у Матчі всіх зірок NABC-Reese

Останні новини