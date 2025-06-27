Бостон Селтікс обрали Шульгу у другому раунді драфту НБА-2025

Український баскетболіст Максим Шульга був обраний під 57-м піком в межах другого раунду драфту НБА 2025 року.

Сьогодні, 27 червня, пройшов другий раунд драфту-2025, в якому відкрився шлях в найкращу лігу світу для 23-річного українця.

Шульга пішов під загальним 57-м піком, який належав Орландо. Меджик обрали українця та відправили його в Бостон разом з 46-м піком Амарі Вільямсом в межах попередньої угоди.

With the 57th pick of the NBA Draft, the @OrlandoMagic select Max Shulga!



Second Round of the 2025 #NBADraft presented by State Farm is LIVE on ESPN! pic.twitter.com/dEQf5C8sVM — NBA (@NBA) June 27, 2025

Орландо отримав від Бостона 32-й пік, яким став форвард Ноа Пенда. "Кельти" отримали Шульгу, Вільямса та два драфт-піки другого раунду (2026, 2027).

The Boston Celtics are trading No. 32 to the Orlando Magic for Nos. 46 and 57, a 2026 second-rounder and 2027 second-rounder, sources tell ESPN. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 27, 2025

За інформацією аналітика ESPN Джонатана Гівоні, Максим Шульга підпише з Бостоном двосторонній контракт. Це означає, що баскетболіст зможе виступати як за Селтікс у самій НБА (до певного моменту), так і за їхній фарм-клуб у G-Лізі. По ходу сезону Бостон матиме вибір: залишити Максима у G-Лізі, або ж конвертувати його двосторонній контракт в повноцінний.

The Boston Celtics selected Max Shulga with the No. 57 pick.



39% 3-point shooter across five college seasons, Shulga offers did quite a bit of playmaking for VCU, being named Atlantic 10 player of the year.



Will be on a two-way contract with Boston. — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 27, 2025

Максим Шульга став першим українцем за останні 7 років, якого обрали на драфті НБА. У 2018 році Вашингтон Візардс під 44-м піком задрафтували Іссуфа Санона, а під 47-м піком пішов Святослав Михайлюк, якого забрали Лос-Анджелес Лейкерс.

Цікаво, що саме Михайлюк був єдиним українцем, який виступав за Бостон Селтікс. Минулого року 28-річний вихованець Черкаських Мавп допоміг "кельтам" здобути своє 18-те чемпіонство. Санон же у свою чергу так жодного разу в НБА і не зіграв.

Нагадаємо, що Шульга виставив свою кандидатуру на драфт НБА після того, як він завершив свій п'ятий сезон в NCAA, де він виступав за Вірджинію Ремс (VCU).

Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.

Після того, як VCU залишили Березневе шаленство NCAA у першому раунді, Максим Шульга зіграв у Матчі всіх зірок NABC-Reese Division I.

Потім Максима запросили на драфт-комбайн НБА у складі 75 гравців NCAA, де він добре себе проявив.