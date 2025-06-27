Бостон Селтікс обрали Шульгу у другому раунді драфту НБА-2025
Український баскетболіст Максим Шульга був обраний під 57-м піком в межах другого раунду драфту НБА 2025 року.
Сьогодні, 27 червня, пройшов другий раунд драфту-2025, в якому відкрився шлях в найкращу лігу світу для 23-річного українця.
Шульга пішов під загальним 57-м піком, який належав Орландо. Меджик обрали українця та відправили його в Бостон разом з 46-м піком Амарі Вільямсом в межах попередньої угоди.
Орландо отримав від Бостона 32-й пік, яким став форвард Ноа Пенда. "Кельти" отримали Шульгу, Вільямса та два драфт-піки другого раунду (2026, 2027).
За інформацією аналітика ESPN Джонатана Гівоні, Максим Шульга підпише з Бостоном двосторонній контракт. Це означає, що баскетболіст зможе виступати як за Селтікс у самій НБА (до певного моменту), так і за їхній фарм-клуб у G-Лізі. По ходу сезону Бостон матиме вибір: залишити Максима у G-Лізі, або ж конвертувати його двосторонній контракт в повноцінний.
Максим Шульга став першим українцем за останні 7 років, якого обрали на драфті НБА. У 2018 році Вашингтон Візардс під 44-м піком задрафтували Іссуфа Санона, а під 47-м піком пішов Святослав Михайлюк, якого забрали Лос-Анджелес Лейкерс.
Цікаво, що саме Михайлюк був єдиним українцем, який виступав за Бостон Селтікс. Минулого року 28-річний вихованець Черкаських Мавп допоміг "кельтам" здобути своє 18-те чемпіонство. Санон же у свою чергу так жодного разу в НБА і не зіграв.
Нагадаємо, що Шульга виставив свою кандидатуру на драфт НБА після того, як він завершив свій п'ятий сезон в NCAA, де він виступав за Вірджинію Ремс (VCU).
Разом із командою українець став переможцем дивізіону Atlantic-10, а самого баскетболіста визнали найкращим гравцем року.
Після того, як VCU залишили Березневе шаленство NCAA у першому раунді, Максим Шульга зіграв у Матчі всіх зірок NABC-Reese Division I.
Потім Максима запросили на драфт-комбайн НБА у складі 75 гравців NCAA, де він добре себе проявив.