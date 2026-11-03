Коваль набрала 14 очок у дебютному матчі за Бейлор в NCAA та допомогла команді здобути впевнену перемогу

Українська баскетболістка Катерина Коваль успішно розпочала новий сезон NCAA.

Про це повідомила пресслжба ФБУ.

У першому матчі за Бейлор Беарз вона допомогла команді перемогти Фейрлі Дікінсон Найтс із рахунком 87:66.

Коваль вийшла у стартовому складі та провела на майданчику 21 хвилину. За цей час українка набрала 14 очок, реалізувавши 6 із 7 двоочкових кидків і 2 з 3-х штрафних. Також на її рахунку 8 підбирань, 3 передачі та 4 блок-шоти.

Це третій сезон Коваль у студентському баскетболі. Вона розпочала кар'єру в Нотр-Дамі, а минулий сезон провела в LSU, де зіграла 35 матчів і в середньому набирала 8,3 очка, робила 6,3 підбирання та 1,2 блок-шота за гру.

Влітку українка перейшла до Бейлора після того, як LSU підписав російську центрову; NCAA дозволила Коваль змінити команду поза стандартним трансферним вікном.