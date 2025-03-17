Команда Шульги зіграє у Березневому шаленстві NCAA, вигравши плейоф свого дивізіону

Вчора ввечері, 16 березня, відбувся фінал плейоф дивізіону Atlantic-10 NCAA (Національна асоціація студентського спорту), в якому Вірджинія Ремс Максима Шульги обіграли Джордж Мейсон з рахунком 68:63.

За рахунок цієї перемоги колектив українського баскетболіста, якого раніше визнали гравцем року в дивізіоні, отримав путівку до Березневого шаленства, в якому зіграють найкращі команди NCAA.

Шульга став найрезультативнішим гравцем цієї зустрічі, набравши 18 очок (2/3 двоочкові, 2/6 триочкові, 8/9 штрафні), 4 підбирання, 3 передачі та одне перехоплення.

Варто зазначити, що для Вірджинії це буде вже 20-та поява в Березневому шаленстві. Востаннє VCU грав там у 2023 році.

У першому раунді турніру Шульга з одноклубниками зіграє з командою Університета Брігама Янга. Цей поєдинок відбудеться 20 березня в Денвері. Старт гри запланований на 22:05 за київським часом. Переможець цього матчу вийде на переможця пари Вісконсін – Монтана.

Раніше стало відомо, що Даллас Маверікс можуть отримати технічні поразки в наступних матчах.