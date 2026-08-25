Українська баскетболістка покинула американський клуб через підписання росіянки

Українська центрова Катерина Коваль вирішила покинути свою команду LSU Tigers (команда Університету Луїзіани, США), яка виступає в американській студентській лізі NCAA.

Про це повідомляє Infonews.ca.

Причиною такого рішення Коваль стало небажання грати в одній команді з росіянкою. Нещодавно LSU Tigers підписали росіянку Анну Мінаєву.

"Ми довго про це розмовляли, і це було важке рішення для неї. Я знаю, що це важко, бо вона любить LSU. Катерина – чудова людина. Вона має робити те, що вважає за правильне для себе, і ми повністю підтримуємо її в цьому. Ми всі бажаємо їй всього найкращого", – сказала тренерка команди Кім Малкі.

В минулому сезоні Коваль в середньому набирала 8,3 очка та робила 6,3 підбирання за гру в матчах NCAA.