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Шульга зіграв у Матчі всіх зірок NABC-Reese

Олексій Погорелов — 8 квітня 2025, 21:07
Максим Шульга
Максим Шульга
Getty Images

Український баскетболіст Максим Шульга взяв участь у Матчі всіх зірок NABC-Reese Division I.

Про це повідомляє сайт ФБУ.

Подія була організована Національною асоціацією баскетбольних тренерів. У ній збираються 20 найкращих гравців старшого віку з усієї країни.

Перемогу в цьому матчі здобула команда Сходу (100:91), за яку грав 22-річний українець. За 20 хвилин на майданчику Максим набрав статистичну лінію з 9 очок (2/2 двоочкові, 1/2 триочкові, 2/2 штрафні), 4 підбирань та однієї передачі за однієї втрати.

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Зазначимо, що для Шульги це був останній матч у студентській кар'єрі. Українець провів три роки в NCAA у складі Юти Стейт, після чого два сезони віддав Вірджинії Ремс.

У складі останніх Максим виграв дивізіон Atlantic-10, у якому він був визнаний гравцем року . На жаль, його шлях у Березневому шаленстві закінчився у першому раунді.

Очікується, що Максим Шульга, якому 25 червня виповниться 23 роки, виставить свою кандидатуру на Драфт НБА, який проходитиме 26 та 27 червня.

Раніше стало відомо, що Катерина Коваль проведе свій другий сезон NCAA у складі нової команди. Нещодавно 19-річна українка оголосила про те, що вона залишила Нотр-Дам.

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