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Ніко-Баскет продовжив співпрацю зі своїм вихованцем

Андрій Мошкун — 16 червня 2025, 21:21
Ніко-Баскет продовжив співпрацю зі своїм вихованцем
Дмитро Лихой
Facebook

Дмитро Лихой продовжить виступати за миколаївський Ніко-Баскет.

Про це клуб повідомив на офіційній сторінці у Facebook.

23-річний Дмитро Лихой знову гратиме за команду з Миколаєва. Зазначимо, що він є вихованцем Ніко-Баскета.

"Продовжуємо будувати команду – ще один важливий гравець залишається у нашому складі", – йдеться у повідомленні.

У минулому сезоні Дмитро допоміг команді здобути "срібло" Вищої ліги. Він зіграв у 24 матчах та набирав 12.8 очок, робив 7.1 підбирання та 2 асисти в середньому за гру.

Окрім Ніко-Баскета, Лихой грав за Кривбас та Прометей.

Нагадаємо, що Ніко-Баскет у новому сезоні гратиме в Суперлізі.

Раніше клуб оголосив про підписання нових контрактів із захисником Богданом Лук’яном, форвардом Михайлом Мітірічем та центровим Віталієм Володіним. Також Ніко-Баскет повернув в своє розташування вихованців клубу – Максима Сафонова та Максима Зайцева.

Богдан Лук'ян Суперліга з баскетболу Ніко-Баскет Дмитро Лихой

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