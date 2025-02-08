Феттель повернеться на трасу після 3 років на пенсії

4-разовий чемпіон Формули-1 у складі Ред Булл Себастьян Феттель повернеться до перегонів після завершення кар'єри у 2022 році.

Німецький пілот виступить в Гонці Чемпіонів (Race Of Champions). Ця подія відбуватиметься з 7 по 8 березня на "Аккор Стедіум" у Сіднеї, Австралія.

У 33-му за ліком заході візьмуть участь гонщики з різних дисциплін: Формула-1, гонки на витривалість, Наскар, Індікар, Ралі тощо.

Феттель раніше вигравав індивідуальний титул у 2015 році, а також Кубок націй в парі з іншим видатним німецьким пілотом Міхаелем Шумахером. Цього року Себастьян стане партнером по збірній Німеччини сина "червоного барона", Міком Шумахером.