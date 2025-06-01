Бондарев: Нова директива Формули-1 не сильно послабить Макларен

Гонщик італійської Формули-4 команди Prema Racing Олександр Бондарев вважає, що нова директива Міжнародної автомобільної асоціації, яка впливає на використання гнучких передніх антикрил не призведе до кардинальних змін у чемпіонаті Формули-1.

Про це пілот академії Вільямс розповів Чемпіону в ексклюзивному коментарі напередодні Гран-прі Іспанії.

"Гран-прі Іспанії в Барселоні завжди було трасою, де найшвидший болід чітко виділявся, а пілоти топкоманд мали перевагу. Я очікую, що цього року ми побачимо щільну боротьбу між лідерами, особливо після прогресу, який Феррарі продемонструвала в Монако.

Щодо нової директиви ФІА, вона може дещо вплинути на команди, але я не думаю, що вона кардинально послабить Макларен. Їхній болід залишається одним із найсильніших у пелотоні, і команда, ймовірно, швидко адаптується до змін. Феррарі, зі свого боку, виглядає дуже конкурентно, і Барселона стане хорошим тестом для їхнього оновленого пакета.

Я прогнозую, що боротьба між Макларен, Феррарі та Ред Булл буде напруженою, а результат залежатиме від того, хто краще налаштує болід під цю технічну трасу. Буде цікаво спостерігати за тим, як команди впораються з викликами Барселони", – Бондарев.

Нагадаємо, що за підсумками кваліфікації в Барселоні перший ряд зайняли саме гонщики Макларен. Оскар Піастрі зумів продемонструвати кращий час за Ландо Норріса та посісти поул-позицію.