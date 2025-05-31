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Пілот Астон Мартін пропустить Гран-прі Іспанії через травму

Руслан Травкін — 31 травня 2025, 23:47
Пілот Астон Мартін пропустить Гран-прі Іспанії через травму
Ленс Стролл
Getty images

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл пропустить Гран-Прі Іспанії. Таке рішення команда прийняла після консультацій з медиками, оскільки пілот має проблеми з рукою.

Про це повідомила пресслужба Астон Мартіна.

"Протягом останніх шести тижнів Ленс відчував біль у руці та зап'ясті, що, на думку його медичного консультанта, пов'язано з процедурою, яку він переніс у 2023 році.

В результаті його медична команда підтвердила, що він не братиме участі в гонках завтра, і йому буде проведено процедуру для усунення цих проблем, перш ніж зосередитися на своєму одужанні", – сказано в повідомленні. 

Ймовірно, замість Стролла у болід сяде резервний пілот команди бразилець Феліпе Другович.

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Нагадаємо, Стролл у кваліфікації посів 14 місце. Цього сезону канадець набрав 14 очок і посідає 11 місце в заліку пілотів. 

Астон Мартін Гран-прі Іспанії Формула 1 Ленс Стролл

Астон Мартін

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