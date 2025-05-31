Пілот Астон Мартін пропустить Гран-прі Іспанії через травму

Пілот Астон Мартін Ленс Стролл пропустить Гран-Прі Іспанії. Таке рішення команда прийняла після консультацій з медиками, оскільки пілот має проблеми з рукою.

Про це повідомила пресслужба Астон Мартіна.

"Протягом останніх шести тижнів Ленс відчував біль у руці та зап'ясті, що, на думку його медичного консультанта, пов'язано з процедурою, яку він переніс у 2023 році.

В результаті його медична команда підтвердила, що він не братиме участі в гонках завтра, і йому буде проведено процедуру для усунення цих проблем, перш ніж зосередитися на своєму одужанні", – сказано в повідомленні.