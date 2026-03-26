ФІА визнала проблему з переднім крилом Мерседес технічним дефектом – ЗМІ

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) прийняла пояснення команди Мерседес щодо нестандартної роботи переднього крила на Гран-прі Китаю та визнала це технічним дефектом, а не навмисним порушенням правил.

Про це повідомляє Autosport.

Під час Гран-прі Китаї на боліді Кімі Антонеллі переднє крило закривалося у два етапи наприкінці прямої. За правилами ФІА, перехід між режимами крила має відбуватися у межах 400 мілісекунд.

Зміна положення крила боліда Антонеллі не вклалася у цей час. Виданння повідомляє, що одна з команд Формули-1 звернулася до ФІА із запитом щодо цієї ситуації. Феррарі заперечила свою причетність до запиту.

З'ясувалося, що причиною стала проблема з надійністю, пов'язана з нестачею гідравлічного тиску для повернення крила у вертикальне положення.

Готовність команди Мерседес швидко усунути несправність довела федерації, що цей дефект погіршував аеродинамічний баланс боліда перед гальмуванням і був недоліком, а не перевагою.

Нагадаємо, що напередодні Гран-прі Японії Мерседес представив оновлену ліврею. Зміни торкнулися передньої частини машини та антикрила.

Мерседес лідирує у Кубку конструкторів, випереджаючи Феррарі на 16 очок. Після двох етапів в особистому заліку Джордж Рассел випереджає Кімі Антонеллі на 7 очок.

Нагадаємо, що Гран-прі Японії відбудеться 29 березня. Кваліфікація запланована на 28 березня. Після цього чемпіонат Формули-1 піде на 5-тижневу перерву через скасування етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії.