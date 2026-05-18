Керівництво Мерседес спростувало участь Антонеллі на 24 годинах Нюрбургрингу

Заступник керівника Мерседес Бредлі Лорд спростував чутки про можливу участь Андреа Кімі Антонеллі в заїздах на Нюрбургрингу.

Його слова телеканалу Nitro цитує Motorsport.

Розмови навколо виступу італійця на культовому автодромі "Зелене пекло" розпочалися після публікації відео, де пілот висловив бажання отримати спеціальну ліцензію для цієї траси до кінця поточного року.

Це викликало припущення, що Антонеллі може стати наступним гонщиком Формули-1 після Макса Ферстаппена, який змагатиметься на Нордшляйфе.

Бредлі Лорд у категоричній формі відкинув таку можливість.

"Ні. Я вже говорив із Кімі про це. Я думаю, він просто пожартував".

Заступник керівника команди з усмішкою додав, що Антонеллі зможе спробувати свої сили на Нюрбургринзі лише після завоювання чотирьох чемпіонських титулів.

Лорд провів паралель із Максом Ферстаппеном, підкресливши, що чинний чемпіон світу має значно більший простір для подібних експериментів завдяки своєму величезному досвіду у порівнянні з молодим італійським пілотом.

Нагадаємо, що команда чотириразового чемпіона світу Формули-1 Макса Ферстаппена не змогла дістатися фінішу на 24 годинах Нюрбургрингу.