Кубок Конструкторів та загальний залік Формули-1 сезону-2026

Формула-1 сезону-2026 в самому розпалі, а боротьба за трофеї досягає своєї кульмінації.

Після кожного етапу оновлюються два ключові рейтинги – особистий залік пілотів та Кубок конструкторів, де команди змагаються за звання найсильнішого колективу року.

Окремі пілоти борються за титул чемпіона світу. ФІА вручає приз найкращому пілоту, який набере найбільшу кількість очок, завдяки чому він посяде перше місце в особистому заліку.

За підсумками заїзду очки отримують гонщики, які фінішували в першій десятці пелотону (25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1). У спринті очки нараховуються за фініш у топ-8 (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).

У сезоні-2025 чемпіоном світу вперше в кар'єрі став гонщик Макларен Ландо Норріс, який в останній гонці сезону зумів зберегти лідерство у боротьбі з Максом Ферстаппеном та Оскаром Піастрі.

Залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 267 очок; Джордж Расселл (Мерседес) – 201; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 191; Ландо Норріс (Макларен) – 171;

Шарль Леклер (Феррарі) – 155; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 127; Оскар Піастрі (Макларен) – 116; Ісак Аджар (Ред Булл) – 71; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 51; П'єр Гаслі (Альпін) – 41; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 29; Франко Колапінто (Альпін) – 21; Олівер Берман (Хаас) – 18; Габріель Бортолето (Ауді) – 10; Ніко Хюлькенберг (Ауді) – 6; Карлос Сайнс (Вільямс) – 6; Алекс Албон (Вільямс) – 5;

Естебан Окон (Хаас) – 3; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 3; Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;

Серхіо Перес (Каділак) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0;

Команди заробляють очки для Кубку конструкторів за рахунок виступів пілотів у Гран-прі та спринтерських перегонах.

Кубок конструкторів – головна нагорода для команди Формули-1. У конструкторів серії, як і у пілотів, є свій особистий залік, який визначає найкращий колектив року.

Кубок конструкторів

Мерседес – 468; Феррарі – 346; Макларен – 287; Ред Булл – 204; Рейсін Буллз – 75; Альпін – 62;

Хаас – 21; Ауді – 16; Вільямс – 11; Астон Мартін – 3.

Каділак – 0;

Вперше Кубок конструкторів було вручено 1958 року. Дебютним володарем нагороди стала команда Вануолл. На даний момент трофей вигравали 15 різних конструкторів. Рекордсменом залишається Феррарі (16 кубків), яка не ставала найкращою командою сезону з 2008 року.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем Формули-1 сезону 2026 року