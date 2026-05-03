Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Мессі сів за кермо боліда Формули-1

Володимир Слюсарь — 3 травня 2026, 22:00
Мессі сів за кермо боліда Формули-1
Ліонель Мессі
Instagram

Легендарний Ліонель Мессі завітав до команди Мерседес на Гран-прі Маямі, де сів за руль боліда чинного лідера чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі.

Про це повідомляє Sky Sport.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Ліонель Мессі перейшов до Інтер Маямі, в якому вже провів 100 матчі у всіх турнірах, забив 86 голи та віддав 45 результативні передачі.

В останньому матчі Інтер Маямі втратив перемогу над Орландо Сіті в матчі регулярного чемпіонату МЛС.

Зазначимо, що Антонеллі виграв третю гонку поспіль, фінішувавши першим на Гран-прі Маямі.

Мерседес Ліонель Мессі Формула 1 Кімі Антонеллі

Кімі Антонеллі

Мерседес оголосив про продовження контрактів із Расселлом та Антонеллі
Переможний ювілей Ред Булл, шаленство у гонці та невезучий Алонсо: підсумки етапу Формули-1 в Імолі
Юна зірка Мерседес запросив однокласників та вчителів до паддоку на етапі в Імолі
Піастрі не зупинити, Вільямс кращий за Феррарі, Гамільтон у шоці від команди: підсумки етапу Формули-1 в Маямі
Норріс з жовтими прапорами та машиною безпеки виграв спринт у Маямі

Останні новини