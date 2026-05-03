Мессі сів за кермо боліда Формули-1

Легендарний Ліонель Мессі завітав до команди Мерседес на Гран-прі Маямі, де сів за руль боліда чинного лідера чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Ліонель Мессі перейшов до Інтер Маямі, в якому вже провів 100 матчі у всіх турнірах, забив 86 голи та віддав 45 результативні передачі.

В останньому матчі Інтер Маямі втратив перемогу над Орландо Сіті в матчі регулярного чемпіонату МЛС.

Зазначимо, що Антонеллі виграв третю гонку поспіль, фінішувавши першим на Гран-прі Маямі.