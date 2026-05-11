Це неминуче: Росберг оцінив шанси на боротьбу між Расселлом та Антонеллі

Колишній пілот Формули-1 та чемпіон світу Ніко Росберг порівняв нинішній стан команди Мерседес із періодом домінування колективу під час його виступів за німецьку команду.

Такими думками чемпіон світу поділився в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

"Так, вони стартували саме з тим самим настроєм, що й тоді: зосередилися на змінах у регламенті й підійшли до старту готовими, точно так само, як дванадцять років тому. Вони прагнуть перемоги й демонструють це. Цей Mercedes нагадує мені той, на якому я змагався разом із Гамільтоном. Вони дуже вільно трактують регламент, так само, як ми дванадцять років тому".

Росберг зазначив, що між Джорджем Расселлом та Кімі Антонеллі будуть такі самі змагання, як між ним і Гамільтоном.

"Звичайно, між ними двома теж відбудеться протистояння. Ми вже бачили, наскільки вони близькі, і це неминуче, особливо якщо на кону стоїть можливість виграти титул".

Він також порадив їм сісти та обговорити майбутнє протистояння.

"Треба сісти й поговорити про це. Коли щось трапляється на трасі, потім треба вирішувати це поза нею. Це, скоріше, порада для Тото Вольфа, який має сісти з ними, обговорити все й заздалегідь знати, як поводитися, коли трапляться певні конфліктні ситуації".

Нагадаємо, що апекла боротьба між Гамільтоном та Росбергом на Гран-прі Іспанії 2016 розпочалася з перших же метрів дистанції та закінчилася тим, що вони зіткнулися, проїхавши лише кілька поворотів. Сходження двох Мерседесів з дистанції відкрило шлях до дебютної перемоги для молодого Макса Ферстаппена.