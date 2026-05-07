ФІА розслідує етичність володіння кількома командами Формули-1

Президент Міжнародної автомобільної федерації Мохаммед Бен Сулаєм підтвердив початок розслідування щодо етичності володіння кількома командами у Формулі-1.

Про це повідомляє RacingNews365.

Незалежність команд Ред Булл та Рейсінг Буллз роками викликає дискусії через переміщення кадрів. Зараз увага зосереджена на інтересі Мерседес до придбання 24 відсотків акцій Альпін у групи інвесторів Otro Capital.

Генеральний директор Макларен Зак Браун вважає, що така практика компрометує цілісність змагань та спортивну етику.

"Спільне володіння в наш час заборонено майже в усіх, якщо не в усіх, основних видах спорту. Це створює реальний високий ризик скомпрометувати цілісність спортивної чесності. Я говорив про це з першого дня".

Мохаммед Бен Сулаєм зазначив, що федерація залучила фахівців для перевірки правомірності подібної моделі.

"Я розумію володіння двома командами, доки це робиться з правильних міркувань... Але які міркування є правильними? Якщо ви не намагаєтеся отримати команду, бо не хочете, аби її забрав хтось інший, або заради права голосу під час ухвалення рішень щодо регламенту, то, можливо, це припустимо. Але водночас я вважаю, що володіння двома командами – це не зовсім правильний шлях. Це моя особиста точка зору. Ми вивчаємо це питання, оскільки це складна сфера. Ми доручили нашим фахівцям перевірити, чи це можливо, чи це дозволено і чи це правильно".

